Gerzek Şaban filmi konusu nedir? Gerzek Şaban filmi oyuncuları kimler? 25 Ağustos Show TV yayın akışı

Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edildi. 1980 yapımı olan Gerzek Şaban filmi, klasik Kemal Sunal filmleri arasında yer alıyor. Komedi tarzında olan film her yayınlandığında büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte Gerzek Şaban filmi konusu, oyuncuları ve 25 Ağustos Show TV yayın akışı...

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...

GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal · Osman / Seyfi

Yadigar Ejder · Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal · Rejisör Cemal

Nejat Gürçen · Hamdi

Reha Yurdakul · Mafya babası Abbas

Muhteşem Durukan · Konyakçı

Arap Celal · Arap Celal

Muharrem Gürses · Muharrem Amca

Ülkü Özen · Lale

Baki Tamer · Seyfi'nin Adamı

Kudret Karadağ · Seyfi'nin Adamı

Erdoğan Seren · Seyfi'nin Adamı

Hasan Ceylan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

00:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

01:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

03:45 Yavru İle Katip (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

