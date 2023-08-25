Gerzek Şaban filmi konusu nedir? Gerzek Şaban filmi oyuncuları kimler? 25 Ağustos Show TV yayın akışı

Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edildi. 1980 yapımı olan Gerzek Şaban filmi, klasik Kemal Sunal filmleri arasında yer alıyor. Komedi tarzında olan film her yayınlandığında büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte Gerzek Şaban filmi konusu, oyuncuları ve 25 Ağustos Show TV yayın akışı...
Saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...
Kemal Sunal · Osman / Seyfi
Yadigar Ejder · Kahveci Hamza
Rıza Pekkutsal · Rejisör Cemal
Nejat Gürçen · Hamdi
Reha Yurdakul · Mafya babası Abbas
Muhteşem Durukan · Konyakçı
Arap Celal · Arap Celal
Muharrem Gürses · Muharrem Amca
Ülkü Özen · Lale
Baki Tamer · Seyfi'nin Adamı
Kudret Karadağ · Seyfi'nin Adamı
Erdoğan Seren · Seyfi'nin Adamı
Hasan Ceylan
08:00 Bu Sabah
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
00:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
03:45 Yavru İle Katip (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin