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Ghaylene Chaalali ve stoperi Teenage Hadebe tura inanıyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Türkiye'yi UEFA Avrupa Lig'inde temsil eden Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali ile stoperi Teenage Hadebe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü konuk edecekleri Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Ghaylene Chaalali ve stoperi Teenage Hadebe tura inanıyor

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali ile stoperi Teenage Hadebe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü konuk edecekleri Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından iki futbolcu, deplasmanda 3-1 kaybedilen müsabaka sonrası Partizan'la iç sahada oynanacak rövanş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partizan karşısında ilk maçta iyi işler yaptıklarını dile getiren Tunuslu futbolcu Chaalali, "Bu sonuç belki dezavantaj olarak gözükebilir ama sahamızda ikinci bir maç var. Buradaki maçta hatalarımızı telafi edip daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden eminim." diye konuştu.

Chaalali, Partizan maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Buradaki atmosferin çok iyi olacağını duydum. İnşallah öyle olur, çünkü bu maç bizim için çok önemli. Biz sahada gerekeni yapacağız, hatalarımızı telafi edeceğiz. Beyirci de kendi görevini mutlaka tribünde yapacaktır. Bu turu geçmek için onlara çok ihtiyacımız var. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de sahada gerekeni yapacağız."

HADEBE: SAHAYA KESİNLİKLE KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Takımın stoperi Teenage Hadebe, zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını belirterek, "Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız. İlk maçta bizim orada yaşadığımız baskıları, bizim burada onlara hissettirmemiz lazım. Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpija Ljubljana ile oynanan maçta sakatlanan Hadebe, durumunun iyi olduğunu ve Partizan karşısında forma giyebileceğini sözlerine ekledi.

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