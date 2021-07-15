SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Gianluigi Donnarumma'nın transferi sonrası Paris Saint-Germain'de kaleci sayısı 9 oldu.

Gianluigi Donnarumma'nın transferi sonrası Paris Saint-Germain'de kaleci sayısı 9 oldu.

15.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden birine imza attı.

Gianluigi Donnarumma'nın transferi sonrası Paris Saint-Germain'de kaleci sayısı 9 oldu.

Milan'dan ayrılan 22 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız devi, EURO 2020 zaferi yaşayan İtalyan file bekçisini renklerine bağladı.

Donnarumma'nın PSG'ye transferi çok konuşulurken takımdaki kaleci sayısı bu hamleyle birlikte 9'a yükseldi.

PSG'DE KALECİ SAYISI 9

Paris Saint-Germain'de as kalecinin Gianluigi Donnarumma olması bekleniyor. 34 yaşındaki Keylor Navas'ın ise Donnarumma'nın arkasında olacağı konuşuluyor. Ancak PSG'de 7 kaleci daha var...

PSG altyapısında yetişen ve uzun yıllardır Fransız ekibinin kadrosunda yer alan Alphonse Areola'nın Fulham'daki kiralık sözleşmesi sona erdi. O da şu anda PSG'nin kadrosunda yer alıyor.

2020 yazında Sevilla'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Sergio Rico da Fransız ekibinin bir parçası. 27 yaşındaki İspanyol eldivenin 3 yıl daha sözleşmesi var.

Geçen sezonu kiralık olarak Chateauroux'de geçiren 21 yaşındaki Polonyalı Marcin Bulka'nın ise 4 yıl daha mukavelesi var.

30 yaşındaki Alexandre Letellier, 21 yaşındaki Garissone Innocent'in yanı sıra PSG 18 yaşındaki Fransız Lucas Lavallée ve İtalyan Denis Franchi'den de yararlanabilir.

PSG'nin bu yaz bu kalecilerden bazılarıyla yolları ayırması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaz olimpiyatlarının kralı PhelpsYaz olimpiyatlarının kralı Phelps
PARTNERKarnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar! Karnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar!
Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imzaYılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.