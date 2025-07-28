Gianluigi Donnarumma'ya izin çıktı! Galatasaray'ın transferde rakibi İngiliz devi Chelsea... 3 yıllık kontrat planlanıyor

Galatasaray’da gündemin ilk sırasında kaleci transferi yer alıyor. Kaleye dünya çapında bir yıldız getirmek isteyen sarı kırmızılılar gözünü Gianluigi Donnarumma’ya çevirdi. PSG ile sözleşmesinin son senesine giren başarılı eldivenin ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

BU HAFTA KULÜBÜ PSG İLE GÖRÜŞECEK!

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre Donnarumma ayrılığı hakkında bu hafta içi PSG ile bir görüşme yapacak. Paris Saint-Germain, yıldız ismin ayrılığını engellemeyecek ve transfer görüşmeleri yapmasına izin vereceğini iddia etti.

CHELSEA RAKİP OLDU

Öte yandan Sacha Tavolieri’nin bir diğer iddiasına göre Gianluigi Donnarumma ile en çok ilgilenen kulüpler Galatasaray ve Chelsea. İki ekipte oyuncunun PSG ile yapacağı görüşmeyi merakla beklerken, Donnarumma ile PSG’nin yeni sözleşme için anlaşamadığı öğrenildi.

MAAŞI SIKINTI

Donnarumma PSG'de aldığı maaşın aynısını Cimbom'dan da istiyor. Eğer İtalyan kaleci PSG ile aynı şartlarda Galatasaray'a gelirse bu olay sarı kırmızılılar için bir rekor anlamına geliyor. Sarı kırmızılılar tarihinde hiçbir kaleciye 12 milyon euro yıllık maaş ödememişti. Aslan, iki taraf arasında yapılacak olan görüşmelerde maaşı düşürüp sözleşme süresini 3 yıl yapmak için çalışmalara devam ediyor.