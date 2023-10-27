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Gianni Infantino için açılan soruşturma sonlandı! Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardı ama...

27.10.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir süredir rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturma altındaydı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre savcıları, Infantino'nun ülkenin eski başsavcısı ile görüşmeleri ilgili olarak cezai soruşturmayı sonlandırdı. Soruşturma sonrası Infantino, "Bu benim için, yeni FIFA için ve adalet adına tam ve açık bir zaferdir." sözlerini kullandı.

İsviçre'de ülkenin eski başsavcısı ile yaptığı görüşmeler nedeniyle soruşturma açılan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun suçsuz olduğuna hükmedildi. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre savcıları, Infantino'nun ülkenin eski başsavcısı ile görüşmeleri ilgili olarak cezai soruşturmayı sonlandırdı.

"HUKUKA UYGUN HAREKET ETMİŞTİR"

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Açıklamada, "Infantino, FIFA'yı soruşturan İsviçre savcılarıyla ilişkilerinde her zaman kesinlikle doğru ve hukuka uygun hareket etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yaptığı açıklamada, Infantino, "Bu benim için, yeni FIFA için ve adalet adına tam ve açık bir zaferdir." sözlerini kullandı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

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İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile buluştuğu iddia edilen Infantino'ya yöneltilen suçlamalar arasında, masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmenin de bulunduğu paylaşıldı.

Infantino ile Başsavcı Lauber arasındaki ilişkiyi incelemek için İsviçre'de 3 yıl önce soruşturma başlatılmıştı.

Temmuz 2020'de istifa eden Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

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