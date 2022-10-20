MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı?

20.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gibi dizisi 3. sezonuyla gündeme geldi. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi oyuncuların yer aldığı Gibi dizisinin 3. sezonu, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Gibi dizisi konusuyla beğeni topladı Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Gibi dizisinin 3. sezonunun ertelendiği açıklandı. Peki Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

GİBİ DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN?

Gibi dizisinin yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz aylarda başlandı. Dizinin 3. sezonunun 7 Ekim'de başlaması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun ertelendiği duyuruldu. Gibi 2. sezonun 21 Ekim 2022'de yayınlanması bekleniyor.

GİBİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Gibi dizisi Exxen platformundan yayınlanmaya devam edecek.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İki yakın arkadaş olan Yılmaz ve İlkkan, devamlı olarak tartışır. İkili sürekli, sıradan hayatlarını alt üst etmenin bir yolunu bulur. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Yiğit
Kıvanç Kılınç
Ahmet Kürşat Öçalan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu hayranlarını şaşırtacak! İddialı diziyle ekranlara dönüyorÜnlü oyuncu hayranlarını şaşırtacak! İddialı diziyle ekranlara dönüyor
Cinsiyet değiştirmişti! İç çamaşırlı paylaşımı olay oldu Cinsiyet değiştirmişti! İç çamaşırlı paylaşımı olay oldu
Koruma ordusuyla gezmesi olay oldu! Ünlü şef sessizliğini bozduKoruma ordusuyla gezmesi olay oldu! Ünlü şef sessizliğini bozdu
Anahtar Kelimeler:
dizi gibi Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.