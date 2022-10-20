Gibi dizisi konusuyla beğeni topladı Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Gibi dizisinin 3. sezonunun ertelendiği açıklandı. Peki Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

GİBİ DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN?

Gibi dizisinin yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz aylarda başlandı. Dizinin 3. sezonunun 7 Ekim'de başlaması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun ertelendiği duyuruldu. Gibi 2. sezonun 21 Ekim 2022'de yayınlanması bekleniyor.

GİBİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Gibi dizisi Exxen platformundan yayınlanmaya devam edecek.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İki yakın arkadaş olan Yılmaz ve İlkkan, devamlı olarak tartışır. İkili sürekli, sıradan hayatlarını alt üst etmenin bir yolunu bulur. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Yiğit

Kıvanç Kılınç

Ahmet Kürşat Öçalan



