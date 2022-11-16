MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

16.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle izleyiciyi kırıp geçiren ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisiyle kendisine hayran bırakıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncunun eşi bakın kimmiş...

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Başrollerini Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştığı Gibi dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit'in eşi güzelliğiyle dikkat çekti.

1988 yılında Düzce'de doğan Feyyaz Yiğit, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik eğitimi alan ünlü oyuncu, mezuniyetinin ardından bir süre reklam ajanslarında çalıştı.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Okan Bayülgen ile tanıştıktan sonra şöhret basamaklarını aralayan Feyyaz Yiğit, Disko Kralı'nın kamera arkası ekibinde çalıştı. Sanatın her dalında kabiliyetli olan ünlü oyuncu, aynı programın müzik grubunda gitar çaldı.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

2012 yılında yayınlanan 'Feyyaz' isimli diziyle, Türkiye'deki ilk profesyonel web dizisinin yaratıcısı oldu.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi yapımlarla takdir toplayan Feyyaz Yiğit, 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde 'Komedi Dalındaki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandıran Feyyaz Yiğit, 2018 yılında Sedef İnanç ile dünyaevine girdi.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Birlikte eğlendikleri her hallerinden belli olan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Sedef İnanç, şimdilerde bir reklam ajansında proje müdürü olarak çalışıyor.

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşini gören 'yok artık' dedi! O da çok ünlüEski eşini gören 'yok artık' dedi! O da çok ünlü
Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?
Aşıklardan ilk fotoğraf! Meğer aylar önce...Aşıklardan ilk fotoğraf! Meğer aylar önce...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Exxen Kıvanç Kılınç gibi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

4 çocuğunu bıraktı gece yarısı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı!

4 çocuğunu bıraktı gece yarısı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı!

Gizemli füze ortalığı karıştırdı! "İlk bulgular"da ters köşe...

Gizemli füze ortalığı karıştırdı! "İlk bulgular"da ters köşe...

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.