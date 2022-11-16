Gibi dizisinin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Başrollerini Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştığı Gibi dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit'in eşi güzelliğiyle dikkat çekti.

1988 yılında Düzce'de doğan Feyyaz Yiğit, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik eğitimi alan ünlü oyuncu, mezuniyetinin ardından bir süre reklam ajanslarında çalıştı.

Okan Bayülgen ile tanıştıktan sonra şöhret basamaklarını aralayan Feyyaz Yiğit, Disko Kralı'nın kamera arkası ekibinde çalıştı. Sanatın her dalında kabiliyetli olan ünlü oyuncu, aynı programın müzik grubunda gitar çaldı.

2012 yılında yayınlanan 'Feyyaz' isimli diziyle, Türkiye'deki ilk profesyonel web dizisinin yaratıcısı oldu.

Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi yapımlarla takdir toplayan Feyyaz Yiğit, 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde 'Komedi Dalındaki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

Kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandıran Feyyaz Yiğit, 2018 yılında Sedef İnanç ile dünyaevine girdi.

Birlikte eğlendikleri her hallerinden belli olan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Sedef İnanç, şimdilerde bir reklam ajansında proje müdürü olarak çalışıyor.



