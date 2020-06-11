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Gıda İhtisas OSB ile Doğu Marmara'da tarımsal üretim ve çeşitlilik artacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 bin dönümlük alanda yapımı devam eden Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, kentte ve Doğu Marmara'da üretilen tarım ürünlerinin işlenmesi için ihtiyaç duyulan tesislerin üretimi gerçekleştirilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 2 bin dönümlük alanda yapımı devam eden Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), hem kentteki hem de çevre illerdeki tarımsal üretim ve çeşitliliği artırması hedefleniyor.

İhtisas OSB'de incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, projeyle bölgede üretilen tüm ürünlerin pazar sorununun çözülmüş olacağını belirtti.

İhtisas OSB'nin istihdama önemli katkısının olacağına işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Gıda İhtisas OSB, faaliyete geçtiğinde Kandıra ilçemiz tarım ve hayvancılık alanında muazzam bir kapasiteye ulaşacak. Yapımı tamamlandığında İhtisas OSB, Kocaeli ve Doğu Marmara'da üretilen tarım ürünlerinin işlenmesi için ihtiyaç duyulan tesislerin üretimini yapacak. Başta Kandıra ilçemiz olmak üzere tüm ilçelerimizdeki ve çevre illerdeki tarımsal üretim ve çeşitlilik artacak, hem tarımsal hem de endüstriyel istihdam gelişecek. Bu merkezde hayvansal üretimlerin de işlendiği ve halkımızın tüketimine sunulacak olması da çok kıymetlidir."

Büyükakın, gıdanın küresel kapitalizmin elinde adeta bir silaha dönüştüğünü, bu dönemde ata tohumlarını da korumak ve çoğaltmak için çalışma yapıldığını aktararak, "Hem tohumu kontrol ederek hem de üretimi artırarak gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir ülke ve dünya bırakmak bizlerin için çok önemli bir görevdir." ifadesini kullandı.

Ziyaretinde Büyükakın'a, İlçe Belediye Başkanı Adnan Turan ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da eşlik etti.

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