Gıda sektöründen ilaç sektörüne kadar kullanılıyor: Kilosu 30 bin liradan satışta

Dünyanın en pahalı baharatı olarak da nitelendirilen Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.
Safran üreticisi Mustafa Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, safran çiçeğinin 20 gün erken açtığını söyledi.
Üretimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade eden Turhan, "Bir ay boyunca hasadımız var. Sabah yağışlıydı, sabah biraz ıslanması iyi oluyor. O zaman çiçek daha fazla açıyor. Hasadımız her yıl bir ay sürerdi, bu yıl kar yağmazsa 1,5 ay sürer." diye konuştu.
Satışların iyi olduğunu aktaran Turhan, "Safran ne kadar çok olursa o kadar çok müşterisi var. Yeni ürünümüze biraz zam yapmayı düşünüyoruz. İşçi ücretlerinde fark var, giderlerimiz de az artma var." şeklinde konuştu.
Yoğun bir kokusu olan safranın tadı da oldukça serttir. Üretim süreci oldukça zahmetlidir, bu da fiyatını artıran en önemli unsurdur. Gıda, tekstil, parfümeri ve ilaç sektöründe kullanılabilen safran, serotonin dengesini korur ve anksiyeteye karşı çözüm olabilir.
Safranın karaciğere karşı sağladığı faydalar ise bilimsel araştırmalar sonunda kanıtlanmıştır. Karaciğer sağlığını koruduğu gibi çağımızın hastalığı olan kansere karşı da tam bir neferdir. Antikanserojen olması sebebiyle kanserli tümörleri küçülttüğü ve bu tümörlerin yayılmalarını engellediği gözlenmiştir.
Adet sancısı çekenler için iyi bir ağrı kesicidir. Rahim kaslarını uyararak ağrıların azalmasını sağlar. Eğer adet gecikmesi yaşıyorsanız da yine çözümü safranda bulabilirsiniz. Bu noktada da son derece faydalıdır.
Sonbahar ve kış mevsiminde safran tüketmek vücudunuzu dinç tutar, kuvvet verir.
Safranı yumurta sarısı ile birlikte karıştırıp çıban çıkan bölgeye sürdüğünüzde iyileştirme özelliği vardır. Oldukça doğal bir yöntemdir.
İtalya'da gerçekleşen araştırma sonucu safranın artrit tedavisinde de kullanılabileceği ortaya çıktı. Şu uyarıyı da yapmamız gerekiyor: Böbrek probleminiz, karaciğer sorununuz varsa ya da gebeyseniz safrandan uzak durmalısınız!
Hafıza ve öğrenme problemlerinin üstesinden gelir. Günlük olarak 30 mg safran tüketimi alzheimer riskini en aza indirir. Safran aynı zamanda beyne giden kan akışını hızlandırır. Yine bir uyarı daha: Safran mucizevi bir bitki olsa da yüksek doz tüketimi zehirleyebilir! Kontrollü tüketmek şart.
Yaralara karşı organik bir merhem olur. Küçük yanık yaralarının epitel hücreleri kazanmalarını destekler. Böylelikle yanıklar üzerinde hızlı bir iyileşme olur.
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