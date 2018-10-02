Gıda sektöründen ilaç sektörüne kadar kullanılıyor: Kilosu 30 bin liradan satışta

Dünyanın en pahalı baharatı olarak da nitelendirilen Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Safran üreticisi Mustafa Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, safran çiçeğinin 20 gün erken açtığını söyledi.

Üretimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade eden Turhan, "Bir ay boyunca hasadımız var. Sabah yağışlıydı, sabah biraz ıslanması iyi oluyor. O zaman çiçek daha fazla açıyor. Hasadımız her yıl bir ay sürerdi, bu yıl kar yağmazsa 1,5 ay sürer." diye konuştu.

Satışların iyi olduğunu aktaran Turhan, "Safran ne kadar çok olursa o kadar çok müşterisi var. Yeni ürünümüze biraz zam yapmayı düşünüyoruz. İşçi ücretlerinde fark var, giderlerimiz de az artma var." şeklinde konuştu.

Yoğun bir kokusu olan safranın tadı da oldukça serttir. Üretim süreci oldukça zahmetlidir, bu da fiyatını artıran en önemli unsurdur. Gıda, tekstil, parfümeri ve ilaç sektöründe kullanılabilen safran, serotonin dengesini korur ve anksiyeteye karşı çözüm olabilir.