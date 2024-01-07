SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Gider gitmez yapacağını yaptı... Yunanistan'a Fatih Terim damgası! Çıktığı 2 maçı da kazandı, takımını liderliğe yükseltti

Gider gitmez yapacağını yaptı... Yunanistan'a Fatih Terim damgası! Çıktığı 2 maçı da kazandı, takımını liderliğe yükseltti

07.01.2024 22:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni macerasına çok hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılırken, takımını maç fazlasıyla liderliğe yükseltmeyi başardı.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panetolikos ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'ndaki mücadele Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

65931ef2a72a9b2dad3d5730

Panathinaikos'un gollerini 51 ve 89'uncu dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'ta fileleri 90+2'nci dakikada Levan Shengelia havalandırdı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

6596fe893e249be912088110

Bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 40'a yükseltti. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 2'nci maçtan da 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla Yeşil beyazlılar ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 18'inci haftasında AEK Atina'yak konuk olacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar!Okan Buruk: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar!
Icardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup ettiIcardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup etti
Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti!Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan ligi süper ligi süper li iyet ekipleri
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Hedefinde arkadaşlarının eşleri vardı: 'Kocanı bırak benimle ol'

İğrenç olay! Hedefinde arkadaşlarının eşleri vardı: 'Kocanı bırak benimle ol'

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Icardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup etti

Icardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup etti

Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti!

Kerem Aktürkoğlu saç baş yoldurdu, taraftar artık isyan etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.