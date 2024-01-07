Gider gitmez yapacağını yaptı... Yunanistan'a Fatih Terim damgası! Çıktığı 2 maçı da kazandı, takımını liderliğe yükseltti

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panetolikos ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'ndaki mücadele Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Panathinaikos'un gollerini 51 ve 89'uncu dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'ta fileleri 90+2'nci dakikada Levan Shengelia havalandırdı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 40'a yükseltti. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 2'nci maçtan da 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla Yeşil beyazlılar ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 18'inci haftasında AEK Atina'yak konuk olacak.





