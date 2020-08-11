Giderli sözler: Sevgiliye veya arkadaşa söylenecek en giderli sözler

Kendinizi yıpratmaya hiç gerek yok, bir duruma kızdığınızda mesaj dolu cümleler ile içinizdekileri dökün! İçinize atmaktansa lafınızı söyleyin, gitsin. Emin olun mesaj bir şekilde yerine ulaşacaktır. İşte bugüne kadar söylenmiş en giderli sözler…
Birilerine mi sinirlendiniz, sevgiliniz canınızı mı sıktı? İşte söyleyebileceğiniz en atarlı, giderli sözler…
Aşkımızı ikiye bölecek olursak; sana eyvah, bana eyvallah!
Sen pişmanlık nedir biliyor musun? Merak etme, ben sana öğretirim.
İntikam gecikebilir ama asla ve asla yaşlanmaz.
Kuru kuru seviyorum demek yetmez. Ya sevdiğini göster, ya da yoldan çekil.
Ağır konuştuğumu düşünüyorsan vaktiyle sustuklarıma say.
Ben yokken esen rüzgarım sana yeter.
Benim yanımda bir kişilik yer var ama sende kişilik yok.
Beni kaybetmeyi seçen birini kazanmak için uğraşmam.
Bundan sonra sende fırtına kopsa bile, benim dünyamda yaprak kıpırdamaz.
Dünyaya baktığın pencere kirli olduğu için benim çiçeklerimi de çamur olarak görüyorsun.
Benim gururum ile oynarsan, ben de senin hayatınla dans ederim.
Aramızda öyle büyük bir buz dağı var ki, küresel ısınmanın bile eritmeye gücü yetmez.
Ben seni nasıl insan yerine koyduğuma şaşırıyorum.
Sahne senin oynamaya devam et, ama sıra bana gelmesin dikkat et.
Gerçekten seven herkes bir gün yalnızlık ödülünü alır.
Biz bazı şeyleri olmadıkça zorladık ama zorladıkça da olmadı.
Yerle bir oldum ama bir tek senle olamadım!
Bu saatten sonra bırak dost kalmayı, sen benim düşmanım bile olamazsın.
Sana yüz verdik diye şımaracaksan, 96’sını geri alırım, sen de etrafımda 4 dönersin.
Kaçıp giden balonlara gülümseyin! Bir gün havaları sönüp yere çakılacaklar.
Hayat göründüğü kadar güzel ve tatlı değil! Gün gelince pembenin kara, sevdanın ise yara olduğunu anladım.
Sevgilinize ithaf edeceğiniz birbirinden güzel giderli sözler için listeyi inceleyebilirsiniz.
Yarım kalan cümleler gibisin sevgilim, çok anlamı var ama söylemeye değmez.
Aşkımızın sonu yok, her şey karıştı. Zaten boş ver, kalbim yokluğuna alıştı!
Sana git demeye dilim varmıyor ama içimden kal demek de gelmiyor.
İçime çektiğim soğuk hava gibi ciğerlerimi yakıyorsun. Ama bırakırsam uçup gider, yalan olursun.
İdamdan sonra affetmek kadar anlamsızdır geç kalan bir sevgi.
Ya ellerimi tut hiç bırakma, ya da bırak ellerimi hiç uzatma!
Seni adam yerine koyayım diyorum ama yerini yadırgıyorsun.
Seni yüreğime gömdüm, bir daha işim olmaz.
Bana kötü kalpli demişsin, haklısın çünkü orada sen vardın.
Artık varlığınla başkalarını meşgul edebilirsin, benim için yokluğun bir şey ifade etmiyor.
Masal kitabı gibisin, seni okuması güzel ama sana inanması zor!
Benim herkes gibi olmadığımı bir gün anladığın gün sen herkes gibi olacaksın.
Eğer senden koptuysam emin ol ki elime o makası sen verdin.
En büyük aşklar ya sonsuzdur, ya da onsuz.
Ben artık sol yanından taşındım. Başkasına kiraya verebilirsin.
Birine gider yapmak istediğinizde ağzınızı çok fazla yormaya da gerek yok. İşte kısa giderli sözler…
Farkının makyajı aktı gitti, sen de herkesleştin.
İstediğin gibi değilsem, beni değil isteklerini değiştir.
Ben kötü biri değilim. Sen iyi biri olmamı hak etmedin.
İnsanlar yalan söyleme seçeneklerini kullanıyorlarsa, ben de umursamama hakkımı kullanıyorum.
Yanımızda gezemeyen insanlar profilimizde geziyorlar.
Yokluğumda gülemez demene çok güldüm.
Ne olursan ol ama akıllı ol.
Muza basarsan ayağın kayar, damarıma basarsan hayatın.
Hayat bana torpil yapmıyor. Ben her şeye rağmen gülmeyi biliyorum.
Düşenin dostu olmaz diyorlar, biz ayaktayız da ne oluyor?
Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik yapmak düşüyor.
Eski düşmanlar hayranımız oldu, bize yenileri lazım.
Kredisi biten bir dostluğun limitini yükseltmeye lüzum yok.
İnsanlara akıl vermeyin, huzur verin!
Doğruluğumun kıymetini bilmeyenlere çok güzel yanlış olurum.
Beni ancak yaşayan bilir, gerisi sadece söylentidir.
İnsanlar değişmez, değişen şey yalanlarıdır.
Eğer istediğin şeyler için savaşmıyorsan, kaybettiğin şeyler için de ağlama.
Sırtın yere değdiğinde, kardeşim dediklerin bir bahane bulur.
Çevrem aslında çok kalabalık ama herkes merhabalık!
Bizde intikam olmaz, ama her şeyin bir zamanı vardır.
Konuşanı herkes anlayabilir, susanı anlayın da görelim.
Sizin hasta olduklarınız bizden taburcu oldular.
Başladığın bir cümleyi kendin bitirmezsen, başkası gelir noktayı koyar.
Seçtiklerin değil, vazgeçtiklerin senin cesaretini gösterir.
Bugüne kadar hep iyi niyetim yüzünden kaybettim. En sonunda iyi niyetimi de kaybettim.
Sıfırın gücü olmadığı gibi kaybedecek de bir şeyi yoktur.
Biz sihirbaz değildik ama çok şeyimizi kaybettik!
İnsanların eline bir kalem verdik şekil çiziyorlar, ama silgi benim elimde onu unutuyorlar.
Başka insanlar gemileri yakıyorlar, ben ise limanları!
İnsanlık kuruş ile değil, duruş ile ölçülebilir!
Söyleyecek çok şeyim var ama ihtiyaç yok.
Yolda yürürken kimseyi bekleme, işi düşen biri olursa o sana yetişir.
Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Beni yarı yolda bırakanları da hayatımda tutmam!
Bazı insanlar telefonlarımızdaki fotoğraflar gibi, yaklaştıkça kalitesi bozuluyor!
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