Giderli sözler: Sevgiliye veya arkadaşa söylenecek en giderli sözler

Benim gururum ile oynarsan, ben de senin hayatınla dans ederim.

Dünyaya baktığın pencere kirli olduğu için benim çiçeklerimi de çamur olarak görüyorsun.

Bundan sonra sende fırtına kopsa bile, benim dünyamda yaprak kıpırdamaz.

Beni kaybetmeyi seçen birini kazanmak için uğraşmam.

Benim yanımda bir kişilik yer var ama sende kişilik yok.

Kuru kuru seviyorum demek yetmez. Ya sevdiğini göster, ya da yoldan çekil.

İntikam gecikebilir ama asla ve asla yaşlanmaz.

Sen pişmanlık nedir biliyor musun? Merak etme, ben sana öğretirim.

Birilerine mi sinirlendiniz, sevgiliniz canınızı mı sıktı? İşte söyleyebileceğiniz en atarlı, giderli sözler…

Kendinizi yıpratmaya hiç gerek yok, bir duruma kızdığınızda mesaj dolu cümleler ile içinizdekileri dökün! İçinize atmaktansa lafınızı söyleyin, gitsin. Emin olun mesaj bir şekilde yerine ulaşacaktır. İşte bugüne kadar söylenmiş en giderli sözler …

Sana git demeye dilim varmıyor ama içimden kal demek de gelmiyor.

Aşkımızın sonu yok, her şey karıştı. Zaten boş ver, kalbim yokluğuna alıştı!

Yarım kalan cümleler gibisin sevgilim, çok anlamı var ama söylemeye değmez.

Hayat göründüğü kadar güzel ve tatlı değil! Gün gelince pembenin kara, sevdanın ise yara olduğunu anladım.

Sana yüz verdik diye şımaracaksan, 96’sını geri alırım, sen de etrafımda 4 dönersin.

Bu saatten sonra bırak dost kalmayı, sen benim düşmanım bile olamazsın.

Yerle bir oldum ama bir tek senle olamadım!

Biz bazı şeyleri olmadıkça zorladık ama zorladıkça da olmadı.

Gerçekten seven herkes bir gün yalnızlık ödülünü alır.

Sahne senin oynamaya devam et, ama sıra bana gelmesin dikkat et.

Ben seni nasıl insan yerine koyduğuma şaşırıyorum.

Aramızda öyle büyük bir buz dağı var ki, küresel ısınmanın bile eritmeye gücü yetmez.

İçime çektiğim soğuk hava gibi ciğerlerimi yakıyorsun. Ama bırakırsam uçup gider, yalan olursun.

İdamdan sonra affetmek kadar anlamsızdır geç kalan bir sevgi.

Ya ellerimi tut hiç bırakma, ya da bırak ellerimi hiç uzatma!

Seni adam yerine koyayım diyorum ama yerini yadırgıyorsun.

Seni yüreğime gömdüm, bir daha işim olmaz.

Bana kötü kalpli demişsin, haklısın çünkü orada sen vardın.

Artık varlığınla başkalarını meşgul edebilirsin, benim için yokluğun bir şey ifade etmiyor.

Masal kitabı gibisin, seni okuması güzel ama sana inanması zor!

Benim herkes gibi olmadığımı bir gün anladığın gün sen herkes gibi olacaksın.

Eğer senden koptuysam emin ol ki elime o makası sen verdin.

En büyük aşklar ya sonsuzdur, ya da onsuz.

Ben artık sol yanından taşındım. Başkasına kiraya verebilirsin.

Bir dilde düzgünce seni seviyorum diyemedikten sonra yüz dilde söylesen ne fayda!

Kısa Giderli Sözler

Birine gider yapmak istediğinizde ağzınızı çok fazla yormaya da gerek yok. İşte kısa giderli sözler…