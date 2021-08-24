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Gigi Becali açıkladı! "Morutan, İstanbul'a gidiyor"

24.08.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rumen yıldız Morutan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu." ifadelerini kullandı.

Gigi Becali açıkladı! "Morutan, İstanbul'a gidiyor"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Morutan için Steaua Başkanı Becali'den açıklama geldi.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gideceğini söyledi.

Becali, Morutan'ın Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu söyleyerek, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu." ifadelerini kullandı.

Olimpiu Morutan, FCSB'nin Sepsi OSK ile oynadığı maç kadrosunda yer almadı.

BONSERVİSİ DE AÇIKLADI

Steaua Bükreş Başkanı Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu dile getirmişti. Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak rakam toplam 5,7 Milyon Euro olacak. Ben memnunum." demişti.

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FATİH TERİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçı sonrasında Morutan transferi için açıklamalarda bulunmuştu.

Terim'in sözleri şu şekildeydi;

(Morutan transferi) Devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz ama o ve diğerleri inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde, bu seneki yapılanmasında, ileriye dönük planlamasında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Oyuncuların bazılarından çıkacağız, bazıları gelecek. Morutan'ı beğeniyorum. Sağ olsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız.

Galatasaray, kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor, 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz 14 yabancı maksimum ile. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var, inşallah sonlandıracağız. Galatasaray, yaptığı plan içerisinde yüksek gibi görünebilir bonservisler ama kendi maaşlarının daha az olduğu bir prensip silsilesiyle devam ediyor. Gerek başkanımız, bizatihi transferleri sağ olsun arıyor kendisi, ilgileniyor. Yöneticilerimizle beraber hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu planı uygulamaya devam ediyoruz. Morutan'ı beğeniyorum, arkadaşlarımız izledi.

Sağ olsun serüvene nasıl başladığımızı biliyorsunuz. 15'lerden 10'a 9'a 8'e iniyoruz. Teşekkürler haberlerini alıyoruz. Çok az beklersiniz, ufak tefek şeyler kaldı. Her an kulübümüz, geldiği zaman Galatasaraylılar'ı bekletmez. O ve kafamızda başka diğer planlar da var. Bunları oluştuğu zaman, tam olduğu zaman paylaşmaktan imtina etmeyiz. Ancak bitti demeden bitti dememeli. Sadece skor değil. Buna alışkınsınızdır bizim tarafımızdan. Yine öyle yapıp genç bir oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Çok da küçük bir nüans var.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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