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Rıdvan Dilmen'den Marcao yorumu: Fatih Terim onu sildi

24.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray - Hatayspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fatih Terim'in Marcao'nun cezası bitse dahi oynatmayacağını dile getirdi. Ayrıca Rıdvan Dilmen Terim'i de eleştirdi. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den Marcao yorumu: Fatih Terim onu sildi

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in yorumları şöyle:

"ORTALAMASI 7-8 OLMALI"

"Luyindama ile başlayalım. Luyindama'yı çok futbolsever sevmeyebilir. Ağır sakatlık geçirdi. Sakatlıktan iyi dönmedi. Birkaç tane bireysel hata yaptı. Ortalamasının 7-8 olması gerektiğini düşünüyorum.

"NELSSON KONUSUNDA YANILABİLİRİZ"

Nelsson ile ilgili ciddi yorumlar yapamayabiliriz. Beklemeliyiz, yanılabiliriz. Teknik direktörler de yanılabilir. Bugünkü temposuzluğun nedeni futbolcuların birbirlerine uyumsuz olması.

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"HATAYSPOR'UN KAZANMA İHTİMALİ YOKTU"

Ömer hoca pozitif oynatmaya çalışıyor. Ancak bugün Diouf'u çıkardığında zaten 1 puan almaya razı olduğunu gösterdi. Deplasmana geldiğiniz zaman 17 korner attırırsanız rakibe golü yerseniz. O yüzden maç Galatasaray'a daha yakındı. Hatay'ın kazanma ihtimali yoktu.

"CEZASI BİTSE DAHİ MARCAO'YU OYNATMAZ"

Gerçekten yeniden yapılanma var. Marcao'nun durumu var. Ama Galatasaray'ın bugün stoperde oynadığı oyuncular Marcao'dan iyi değil. Marcao'nun cezası bitse de Fatih Terim'in onu oynatacağını düşünmüyorum.

"TEMPOSUNU BEĞENMİYORUM"

Galatasaray Hatayspor'a uydu. Oyun yavaşladı. Galatasaray oyuna enerji koyamadı. Galatasaray için zaman lazım. Temposunu PSV maçından beridir beğenmiyorum. Coşku problemi vardı.

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FATİH TERİM ELEŞTİRİSİ

Fatih Terim'i eleştirebileceğim tek bir problemi var. Oyuncularıyla ilgili yorumlarını mazeret üzerine yapıyor. Verim alamıyoruz gibi yorumlar yapıyor. Feghouli'yi düşünmüyordu, Luyindama ise soru işaretiydi. Bu oyunculara ihtiyacınız var. Oyuncu ile diyologlarınızda uzun bir maratona başlıyorsunuz. Onlara ihtiyacınız var. Bazı oyuncuları düşünmediğiniz belliyse oyuncu da bundan etkileniyor."


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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