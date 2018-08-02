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Gigi Datome'den Ali Koç ve Obradovic açıklaması

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 02.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Luigi Datome, İtalyan basınına verdiği röportajda, koç Zeljko Obradovic'ten, Başkan Ali Koç'a ve Türk basketbol seyircisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gigi Datome'den Ali Koç ve Obradovic açıklaması

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Datome, İtalyan basınına Fenerbahçe'yi anlattı. Koç Obradovic'ten, Başkan Ali Koç'a ve Türk basketbol seyircisine dair önemli ifadeler kullandı.

Sözlerine NBA'den başlayan İtalyan basketbolcu, ''NBA en üst seviyede, bu sporun en büyük yetenekleri orada oynuyor. Benim için büyük bir seviye ancak orada nasıl rekabet edilebileceğini biliyordum'' dedi.

"OBRADOVİC, MUTLAKA HAKLIDIR"

Konuşmasının devamında Koç Zeljko Obradovic'ten bahseden Datome, ''Obradovic, olağanüstü bir koç. Çok zorlu biridir ancak bazen sizi huşu içerisinde hissettirir. Sonunda o mutlaka haklıdır, ne olursa olsun. Ona karşı haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, size bir video izletir ve yanıldığınızı gösterir. Gerçek bir öğretmen'' ifadelerini kullandı.

"MALİ DURUMDAN ENDİŞELENMİYORUM"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bahsettiği mali durum sorulduğunda sakin olduğunu ifade eden Datome, ''Fenerbahçe'nin mali durumunu biliyorum ancak ben sakinim. Yönetim ve bana görev verenlerle konuştum. Endişelenmiyorum, maaş ödemelerim gayet iyi. Ayrıca Obradovic'de bu konuda garanti verdi. Eğer bunun olmayacağını bilseydi ilk ayrılan o olurdu.'' dedi.

"FENERBAHÇE 'DE BASKETBOL İÇİN VAHŞİ TUTKU VAR"

Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğu sorusuna dair övgü dolu sözlerle ifade eden İtalyan basketbolcu, ''Fenerbahçe neredeyse bir millet gibi. 80 milyon Türk'ten 30 milyon taraftarı var. Bir gün takımdan gitsek bile, destekçisi olacağız. Fenerbahçe'de basketbol için vahşi bir tutku var, bende orada bir idolüm, beni tanıyorlar ve seviyorlar. NBA ile karşılaştırıldığında farklı bir basketbol tarzı var. Daha az atletik ve daha az göz alıcı. Ancak benim takımım Fenerbahçe.'' dedi.

"TÜRKİYE VE İTALYA'DA BASKETBOL TUTKUSU AYNI DEĞİL"

Türk basketbolu ve İtalyan basketbolu kıyaslaması hakkında konuşan deneyimli basketbolcu, ''Türkiye ve İtalyan basketbolunun tutkusu aynı olduğunu düşünmüyorum. Futbol bakıldığında çok daha kolay, basketbolda çok farklı bir oyun yapısı var. Sırbistan bu konuda daha donanımlı diyebiliriz.'' diyerek sözlerini sonlandırdı. (SPORX)

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