Gigi Datome'den Ali Koç ve Obradovic açıklaması

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Datome, İtalyan basınına Fenerbahçe'yi anlattı. Koç Obradovic'ten, Başkan Ali Koç'a ve Türk basketbol seyircisine dair önemli ifadeler kullandı.

Sözlerine NBA'den başlayan İtalyan basketbolcu, ''NBA en üst seviyede, bu sporun en büyük yetenekleri orada oynuyor. Benim için büyük bir seviye ancak orada nasıl rekabet edilebileceğini biliyordum'' dedi.

"OBRADOVİC, MUTLAKA HAKLIDIR"

Konuşmasının devamında Koç Zeljko Obradovic'ten bahseden Datome, ''Obradovic, olağanüstü bir koç. Çok zorlu biridir ancak bazen sizi huşu içerisinde hissettirir. Sonunda o mutlaka haklıdır, ne olursa olsun. Ona karşı haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, size bir video izletir ve yanıldığınızı gösterir. Gerçek bir öğretmen'' ifadelerini kullandı.

"MALİ DURUMDAN ENDİŞELENMİYORUM"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bahsettiği mali durum sorulduğunda sakin olduğunu ifade eden Datome, ''Fenerbahçe'nin mali durumunu biliyorum ancak ben sakinim. Yönetim ve bana görev verenlerle konuştum. Endişelenmiyorum, maaş ödemelerim gayet iyi. Ayrıca Obradovic'de bu konuda garanti verdi. Eğer bunun olmayacağını bilseydi ilk ayrılan o olurdu.'' dedi.