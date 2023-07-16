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  4. Gigi Hadid bikinili pozlarıyla tartışma konusu oldu! "Aklını mı kaçırdın?"

Gigi Hadid bikinili pozlarıyla tartışma konusu oldu! "Aklını mı kaçırdın?"

16.07.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Gigi Hadid, Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla beğeni topladı. Ancak fotoğraflardaki bir detay modelin hayranlarını şoke etti. Fotoğraflarda Hadid'in ejderha dövmesi dikkat çekince pozlara yorum yağdı.

En çok aranan modeller arasında yer alan Gigi Hadid, son zamanlarda Leonardo DiCaprio ile ilişkisi olduğu yönündeki haberlerle adından söz ettirmişti. Çapkın isimle anılan model tatile çıktı.

Gigi Hadid, arkadaşlarıyla yaptığı tatilden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü model, son olarak Instagram paylaşımında bikinili fotoğraflarını yayınlayınca pozlar olay oldu.

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Küçük bikinisiyle ağaca çıktı! Nişanlısından bomba yorum Küçük bikinisiyle ağaca çıktı! Nişanlısından bomba yorum

Modelin kalçasında yer alan kocaman ejderha dövmesine yorum yağdı.

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Hadid’in bazı hayranları ejderha dövmesi için “Umarım o gerçek değildir”, “Aklını mı kaçırdın” gibi yorumlar yaparken; bazı hayranları da dövmeyi beğendiklerini yazdı.

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Gigi Hadid Model

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