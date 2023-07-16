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Megan Fox öyle pozlar paylaştı ki... Nişanlısından bomba yorum

16.07.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Megan Fox son dönemde göğüslerini yaptırmasıyla gündemdeydi. 2010-2021 yılları arasında evli kaldığı Brian Austin Green ile ayrılan Fox'un Instagram detoksu bitti. Fox minik bikinisiyle öyle pozlar verdi ki nişanlısı Machine Gun Kelly bu pozlara dayanamadı.

Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden Noah, Bodhi ve Journey adlarında üç çocuğu bulunan Megan Fox, Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor.

37 yaşındaki Hollywood yıldızı, son olarak bedeniyle ilgili yaptığı açıklama ile adından söz ettmişti. Sports Illustrated'a konuşan Megan Fox,"Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir nokta olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süre sosyal medyaya ara veren Fox'un dönüşü muhteşem oldu.

Arkasını dönünce olay oldu! "Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek" Arkasını dönünce olay oldu! "Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek"

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Minicik bikinisiyle geniş bir ağaç dalına çıkan Fox "Orman benim en eski arkadaşımdır" notuyla pozlarını paylaştı.
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Vücudunu sergilemekten çekinmeyen ünlü isim pozlarıyla olay oldu. Megan Fox'a nişanlısından ise yanıt gecikmedi. Machine Gun Kelly bu iddialı pozlara "Vahşi bir hayvan böyle görünüyorsa, beni hırpalamasına izin verirdim" yazdı.

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Arkasını dönünce olay oldu! "Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek"Arkasını dönünce olay oldu! "Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek"
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