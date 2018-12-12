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Gigi Hadid’e 2 derece vız geldi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 11:36 | Son Güncelleme

Ünlü model Gigi Hadid, dün New York sokaklarında görüldü. Baştan sona turuncu bir kombin yapan Hadid'in, 2 derecelik havada göğsünü açık bırakan bir gömlek giymesi şaşırttı...

Gigi Hadid’e 2 derece vız geldi...

Victoria’s Secret’ın ünlü meleği Gigi Hadid dün New Yorkta’ydı… Hava sıcaklığının 2 derece olduğu şehirde, tek düğmeli, göğsünü ve göbeğini açıkta bırakan bir gömlek giymesi şaşkınlık yarattı.

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Herkesin kalın montlarla dolaştığı sokakta, hiç üşümüyormuşçasına gülerek poz veren Hadid, sosyal medyada ‘Üşütecek’ yorumlarına neden oldu.

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Ton sür ton uygulamasının en güzel örneklerinden birini sergileyen Gigi Hadid, Ronald Van Der Kemp (RVDK) markasına ait kombiniyle de beğeni topladı… (Sözcü)

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Victoria’s Secret’ın ünlü meleği Gigi Hadid gigi hadid Bella-Gigi Hadid

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