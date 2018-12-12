Gigi Hadid’e 2 derece vız geldi...

Victoria’s Secret’ın ünlü meleği Gigi Hadid dün New Yorkta’ydı… Hava sıcaklığının 2 derece olduğu şehirde, tek düğmeli, göğsünü ve göbeğini açıkta bırakan bir gömlek giymesi şaşkınlık yarattı.

Herkesin kalın montlarla dolaştığı sokakta, hiç üşümüyormuşçasına gülerek poz veren Hadid, sosyal medyada ‘Üşütecek’ yorumlarına neden oldu.

Ton sür ton uygulamasının en güzel örneklerinden birini sergileyen Gigi Hadid, Ronald Van Der Kemp (RVDK) markasına ait kombiniyle de beğeni topladı… (Sözcü)





