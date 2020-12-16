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Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

16.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

Geçtiğimiz eylül ayında Zayn Malik ile birlikteliğinden bir bebek sahibi olan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kızı ve kardeşiyle birlikte çıktığı gezintide objektiflere takıldı.

Şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız bebek sahibi olan Gigi Hadid, önceki gün New York sokaklarında görüntülendi.

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Minik kızıyla ilk kez büyük şehirde gezintiye çıkan 25 yaşındaki modele, kız kardeşi Bella da eşlik etti. İki kardeşin özellikle kıyafetleri ilgi çekti. Sokakta hızlı adımlarla yürüyen kardeşler, henüz adını açıklamadıkları minik bebeğin yüzünü yine herkesten gizledi.

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Gigi Hadid, gezintinin bir bölümünde saçlarını açık bırakırken bir bölümünde de topladı. Üzerindeki geniş omuzlu, bedenine büyük gelen palto ise meraklı bakışları üzerinde topladı.

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Gigi Hadid'in bu görüntüsü, sosyal medyada da ilginç yorumlara neden oldu. Bazıları, saçlarının bir tuhaf göründüğünü belirterek modelin peruk taktığını ileri sürdü ve bunun nedenini merak etti.
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Bazı kişiler de "Üzerindeki giysilerle dikkat çekmeye çalışıyor" yorumunda bulundu. Hatta o bebek arabasını süren kişinin gerçekte Gigi Hadid olmadığını ileri sürenler bile oldu. Hadid'in minik kızını gezdirdiği bebek arabasının tekerleklerindeki çamur da gözlerden kaçmadı. Bazı kişiler, bu durumu "Çiftlikten böyle gelmişler" diye yorumladı.
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Gigi Hadid ile Zayn Malik, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürüyordu. Ayrılıp barışan ikili, koronavirüs pandemisinin ilk döneminde bir bebek beklediklerini açıkladı.

Sonra da sosyal medyadan kız bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. Fakat bebeğin ne adını açıkladılar ne de yüzünü kamuouyuna gösterdiler.

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