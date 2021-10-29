Gigi Hadid'in annesi, damadı Zayn Malik'in kendisine vurduğunu söyledi! Ünlü çift ayrıldı!

Model Gigi Hadid’in annesi, Yolanda Hadid şarkıcı damadı Zayn Malik’in kendisine vurduğunu söyledi. Zayn Malik, darp iddiasını reddederken Gigi Hadid’in Malik’ten ayrıldığı haberi geldi.

TMZ’de yer alan habere göre, Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid ve Zayn Malik arasında bir kavga çıktığı basına yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malik, şunları yazdı: “Kızımı korumak için, partnerim birkaç hafta önce evde değilken evimize giren bir aile üyesinin iddiasına karşı çıkmadım. Bu özel bir meseleydi ve öyle kalmalı. Anca şu an görülüyor ki, kızımı hak ettiği bir şekilde annesiyle ortak bir şekilde büyütme çabalarıma rağmen yaşananlar ‘basına sızdı’. Yine de paylaşılan bütün sert sözlere dahil olanların iyileşeceğine ilişkin umutluyum ve daha önemlisi, Khai’i korumak ve ona hak ettiği gizliliği vermek konusunda kararlıyım”

Malik’in açıklamasından kısa bir süre sonra TMZ, Yolanda Hadid’in Malik’in kendisine vurduğunu söylediğini aktardı.

Darp iddiasının ardından TMZ’ye konuşan Malik “Yolanda Hadid’e vurduğumu ısrarla reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyeceğim. Umarım Yolanda yanlış iddialarını yeniden değerlendirir ve özel olması gereken bu aile meselelerini iyileştirmeye yönelir” dedi.



Yolanda Hadid ve Zayn Malik arasında yaşananlara ilişkin haberlerin ardından model Gigi Hadid’in temsilcisi, çiftin şu an ayrı olduklarını bildirdi. Hadid’in bu dönemde yalnız kalmayı talep ettiği de belirtildi.

