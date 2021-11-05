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Gigi Hadid'in annesine şiddet uygulamıştı! Zayn Malik saldırgan ve paranoyak oldu

05.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gigi Hadid-Zayn Malik çiftinin yollarını ayırması büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar tarafından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Malik'in kötü alışkanlıkları sebebiyle paranoyak ve saldırgan bir kişiliğe büründüğü iddia edildi.

Gigi Hadid'in annesine şiddet uygulamıştı! Zayn Malik saldırgan ve paranoyak oldu

Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini noktaladı. Sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Malik'i geçmişten bu yana yakından tanıyanlar, 28 yaşındaki şarkıcının kötü alışkanlıklarına kendini fazla kaptırdığını, bu yüzden de paranoyak ve saldırgan bir kişiliğe büründüğünü ileri sürdü.
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Bir avukatın New York Post'a verdiği bilgiye göre; bu durum, Hadid ile birlikteliğinden 13 aylık Khai adlı bir kızı olan Zayn Malik'in başını velayet konusunda da derde sokabilir.
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Ayrıca Gigi Hadid'in, Malik'in çok iyi bir baba olduğuna inandığı ve kızları için ortak velayet istediği de konuşuluyor.

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"HAYATINI TOPARLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Ünlü şarkıcıya yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre ise Zayn Malik, uyuşturucu bağımlılığıyla geçmişten bu yana başa çıkabilmiş değil.

Gigi Hadid'in 57 yaşındaki annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı iddiaları ortaya atıldıktan sonra bağlı bulunduğu plak şirketi tarafından da anlaşmasına son verilen Zayn Malik'in hayatını toparlamakta güçlük çektiği de ileri sürüldü.

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Malik ile birlikte çalışan bir müzik yapımcısına göre; şarkıcı, genç yaşta sahip olduğu şöhreti idare etme konusunda çok da başarılı değil. Yapımcı, bu durumun da Malik'i nankör ve kibirli bir hale getirdiğini öne sürdü.

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Aynı yapımcı, bu konudaki sözlerini de, "Eğer sorunları konusunda biraz daha açık olsaydı sanırım çevresindeki insanlar ona daha sıcak davranıp, yardımcı olurdu" şeklinde sürdürdü.

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Zayn Malik, yaratıcılığına katkıda bulunduğunu ileri sürerek, uyuşturucu kullanma alışkanlığından vazgeçmeye yanaşmıyor. Ünlü şarkıcı, bu durumu 2014 yılında verdiği bir röportajda itiraf etti.

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Gigi Hadid Zayn Malik
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