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Gigi Hadid'in son hali Adını Feriha Koydum Cansu'ya benzetildi! Az kalsın frikik veriyordu

01.03.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gigi Hadid'in son hali gündeme bomba gibi düştü. Adını Feriha Koydum Cansu'ya benzetilen model Gigi Hadid balkonda yakalandı. Ünlü model poz verirken az kalsın göğsü açılıyordu.

Gigi Hadid'in son hali Adını Feriha Koydum Cansu'ya benzetildi! Az kalsın frikik veriyordu

Son olarak kardeşi Bella Hadid ile birlikte çırılçıplak poz veren Gigi Hadid balkonda yakalandı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid son haliyle görenleri şaşırttı.

Yüzündeki değişiklik dikkat çeken Gigi'nin moda adına kaşlarını ağarttığı öğrenildi. Güzel modelin son hali hiç beğenilmedi ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

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Hadid bir dönem reyting rekorları kıran Adını Feriha Koydum disindeki Cansu'ya benzetildi. Sedef Şahin daha önce de çok kez Gigi Hadid'e benzetilmişti.

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Öte yandan balkonda poz verirken zaman zaman zor anlar yaşayan modelin az kalsın göğsü açılıyordu. Fermuarının ayarlayamayan Gigi Hadid frikiğe ramak kala duruma müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid
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