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Gine'de darbe oldu, Naby Keita mahsur kaldı

06.09.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gine'deki askeri darbenin ardından milli takımdaki oyuncular ülkede mahsur kaldı.

Gine'de darbe oldu, Naby Keita mahsur kaldı

Gine'deki askeri darbe sonrasında ülkede oynanması planlanan Gine - Fas maçı ertelenirken, milli takımdaki oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.

Ülkede uçuşların iptal edilmesinin ardından Conakry'de kalan oyuncular, takımlarına geri dönmenin yollarını ararken, Liverpool'dan Naby Keita için açıklama geldi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Naby ile sürekli iletişimdeyiz, milli takım yöneticileriyle de görüşüyoruz. İyi durumda, kendisine iyi bakılıyor. Onu zamanında geri getirebilmek için temaslarımız sürüyor" dedi.

Fas Milli Takımı, önceki gün ayarlanan uçakla ülkeden ayrılırken, teknik direktör Vahid Halilhodzic, "Gün boyunca dışarıdan silah sesleri geldi, sokaklarda askerler koşturuyor. Bizi bekleyen bir uçak var ancak ayrılmamıza izin verilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gine Futbol Federasyonu Başkanı da oyuncularla bir araya gelerek mevcut durum hakkında bilgi verdi ve oyuncuları ülkeden çıkarmak için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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