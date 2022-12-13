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Giovanni Guidetti, 3 yıl daha VakıfBank’ta

13.12.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank, voleybol takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Giovanni Guidetti, 3 yıl daha VakıfBank’ta

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlılar, 15 yıldır takımın başında olan İtalyan başantrenör ile yola devam edecek.

VakıfBank, 2008-2009 sezonundan bu yana takımın başında yer alan Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Giovanni Guidetti ile sözleşme yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Guidetti’nin kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Daha uzun yıllar onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Üstünsalih, "Giovanni Guidetti, VakıfBank Ailesi’nin yapı taşlarından biri. Bizimle birçok başarıya imza attı. Hep birlikte ülkemize nice kupalar kazandıracağımızdan hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

GUİDETTİ: "VAKIFBANK’I HARİKA KILAN ŞEY KULÜP KÜLTÜRÜNE VE DEĞERLERİNE OLAN BAĞLILIĞI"

Giovanni Guidetti ise, "Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim." dedi.

İtalyan antrenör, "Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

50 yaşındaki İtalyan antrenör yönetiminde VakıfBank, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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