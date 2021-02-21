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Giovanni Sio'nun futbol hayatı bitebilir

21.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Giovanni Sio'nun futbol hayatı bitebilir

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio’nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bir süredir Gençlerbirliği’nden uzak kalan golcü oyuncu Sio’nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

Fransa’da tedavisi devam eden Sio’nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği’ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi. 32 yaşındaki Sio’nun rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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