Giovanni van Bronckhorst'tan ağır mağlubiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! Immobile sözleri... ''Bu playstation değil!''

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Van Bronckhorst'un açıklamaları;

''İSTEDİĞİMİZ SKOR DEĞİL''

"İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz."

''IMMOBILE'Yİ HER MAÇ OYNATAMAYIZ''

"Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek."

''BUGÜNDEN ÇOK ÇOK DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ''

"Büyük bir mağlubiyet bizim için. Devam etmek zorundayız. Her maçı analiz etmek zorundayız. Sonuçta bu bir kayıptır ama 7 maçımız daha var. Gelecek hafta Frankfurt ile oynayacağız. Bugünden çok çok daha iyi oynamak zorundayız. Tabii kaybetmek istemezdim ama Hollanda'da olmuş olmamış fark etmiyor. Ajax'ın oyun stili beni şaşırtmadı. Ancak, bizim reaksiyonumuz şaşırttı. 60 dakikada oyun bitti. Bunu beklemiyordum. Bunu biliyorum, deneyimliyim. Ancak, devam edeceğiz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz, pazar günü maçımız var, haftaya da Frankfurt maçı var. Futbolcu ve teknik direktör olarak tüm maçları kazanmadım. Bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlar. Ajax için de öyle."

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU SÖZLERİ

"Mustafa iyi oynamadı. Bunu ona da söyledim. 45 dakika Ajax'a karşı oynaması büyük bir deneyim. Bunu öyle hissetmiyor ama soyunma odasında söyledim, 'faydasını göreceksin' dedim. Onana bana göre şöyle bir oyuncu; arkadaşlarını destekliyor, antrenmanda çok iyi ve ona şans verdim. Kaybettiysek benim hatam. Benim için en önemlisi ileriye, geleceğe doğru çalışmak. Şimdi maç bitti. Bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Benim görevim bu. Analiz edeceğiz. Sezon devam ediyor. Önümüzdeki maç için elimizden geldiğince çalışacağız. Futbol böyle."

"PLAYSTATION DEĞİL"

"Bu PlayStation değil, oyuncularla görüşüyoruz. Ciro'yu oynatmamaya karar vermiştim. Fiziksel olarak nasıl hissettiklerine bakmalıyız. Elinizdeki en güçlü kadroyu kuruyoruz. Her ilk 11'in arkasında bir fikir vardır. Belki icra iyi değildi, o da benim sorumluluğum. Ciro oynamadığı için kaybettik demek kolay. Rafa'yı dinlendiriyorum pazartesine, çünkü yine bir maç var. Hoca olarak maçı kazanmak istersiniz. Rafa bizim için çok önemli. O yüzden onu çıkartmaya karar verdim."