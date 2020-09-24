YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti

Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti

GİRESUN HABERLERİ  | 24.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya anında müdahale etti.Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 3 grup, 13 araç ve 88 personelle 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 679 olaya müdahale ederek büyük bir başarıya imza attı.

Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti

Giresun Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya anında müdahale etti.
Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 3 grup, 13 araç ve 88 personelle 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 679 olaya müdahale ederek büyük bir başarıya imza attı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan itfaiye ekipleri, yıl içerisinde 192 yangın, 153 trafik kazası ve kurtarma, 224 hayvan kurtarma, 110 su baskını olmak üzere toplamda 679 olaya müdahale etti.
İş yerlerinin denetleme, personel eğitimi, tatbikat, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve benzeri görevler olmak üzere çok sayıda farkındalık çalışmasının da yürütüldüğünü ifade eden İtfaiye Müdür Vekili Coşkun Musaoğlu can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca çalıştıklarını söyledi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İtfaiye Müdür Vekili Musaoğlu, “Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale ettik. Bunun yanı sıra iş yerlerini denetleme, raporlandırma ve resmi kurum çalışmalarını bilinçlendirme noktasında çok sayıda çalışmaya imza attık. Bu kapsamda 5 bin 652 ton içme suyu dağıtımı, 3 bin 800 ton yol sulama, 292 adet iş yeri raporu düzenlendi. Ayrıca 30 defa eğitim, tatbikat ve denetleme gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai gözetmeksizin çalışan ekiplerimiz, özverili bir şekilde görevlerini icra etmektedir" dedi.

Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Giresun Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:09
Öğle
12:23
İkindi
15:47
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

İnci Eczanesi
Merkez
Şenol Eczanesi
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.