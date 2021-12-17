Giresun'da yağmur değil gol yağdı! Altay karşısında...

Süper Lig 'in 17. haftası Giresunspor-Altay maçı ile başladı. Haftanın açılış maçında Giresunspor ile Altay, 3 puan için karşı karşıya geldi. Beşiktaş galibiyeti ile kendinden söz ettiren Giresunspor'un hedefi Altay'ı yenip geçen hafta aldıkları mağlubiyetin yaralarını sarmaktı. Baskılı bir oyunla maça başlayan Karadeniz temsilcisi maçı 3-1 kazanmayı bildi.

u sonucun ardından Giresunspor, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 22'ye yükseltti. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altay ise kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇ DETAYLARI

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi GZT Giresunspor, 3-1'lik skorla kazandı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Suleymanov, 61. dakikada Ibrahima Balde ve 72. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti. Mücadelede Altay'ın tek golü ise 81. dakikada Poko'dan geldi.

