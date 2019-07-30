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Giresun’un Peri Bacaları: Kızılkayalar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde yöre halkı tarafından 'Giresun’un Peri Bacaları' olarak adlandırılan Kızılkaya görenleri şaşırtıyor.

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İlçenin Soğukpınar Belde Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilginç kaya oluşumlarıyla ABD’nin Arizona Vadisi’ni ve Peri Bacalarını anımsatan Kızılkaya’nın turizme kazandırılması bekleniyor.

Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, 'Yöre halkımız tarafından 'Giresun’un Peri Bacaları' olarak bilinen Kızılkaya aynı zamanda ABD’nin Arizona Vadisi’ni de anımsatmaktadır. Burada çok ilginç kaya oluşumları içerisinde delikli kayalar, mağaralar yer almaktadır. Bununla birlikte bitki örtüsü ve manzarasıyla tam bir doğa harikası yerdir. Beldemizde ve yörede bulunan ve görenlerin peri bacalarına benzettiği Kızılkaya’da küçük ve büyük olmak üzere bir çok ilginç kaya bulunuyor.'

TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÇAĞRI

Kızılkaya kayalıklarının görsel güzelliği yanında bilinmeyen bir tarihe de ev sahipliği yaptığını belirten Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Eyice, “Beldemizin zirvesinde bulunan ve farklı oluşumuyla herkesin dikkatini çeken kayalar üzerine yapılmış kalıntılar geçmiş bir tarihe de ev sahipliği yaptığından şüphemiz yok. Yetkililerin inceleme yapması halinde önemli bir tarihin izleri olabilir. Bu nedenle büyüklerimizden, yetkililer bu bölgede araştırma yapmalarını istiyoruz. Ayrıca buranın turizme kazandırılması adına Turizm Tabiat Parkı’na dönüştürülmesini bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

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giresun Peri bacaları Kızılkaya

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