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Giresun yaylalarından kartpostallık görüntüler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Giresun yaylaları aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası da beyaza bürünen bitki örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylaları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun yaylalarında kar güzelliği

Her sene olduğu gibi Giresun yaylaları beyaz örtüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Yaylalarda çam ağaçlarının karla kaplanması, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
İşte Giiresun'un Kulakkaya yaylasından muhteşem kar manzaraları.
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