YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da iş yerinde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Giresun'da iş yerinde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

15.01.2024 15:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da bir kadını iş yerinde öldüren şüpheli tutuklandı.

Şengül Yeşilkaya'yı (52), Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail Yılmaz (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaz, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece, Şengül Yeşilkaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatmış, kadının cesedini Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde bulmuştu. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopside, Yeşilkaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlenmiş, kaçan şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldıİBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldı
Bölgenin en büyük parkı açıldıBölgenin en büyük parkı açıldı
Muğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısıMuğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:41
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:53

Giresun Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Şebin eczanesi
Sebinkarahisar
Derman eczanesi
Dereli
Evren eczanesi
Eynesil
Öztürk eczanesi
Kesap
Eray eczanesi
Tirebolu
Çağin eczanesi
Piraziz
Aysegül eczanesi
Yaglidere
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.