Giresun'da serbest piyasada fındık 64 liradan işlem görüyor

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, AA muhabirine, piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı fındık fiyatının yükseldiğini söyledi.

Yeni haftada pazarda fındığın 64 liradan işlem gördüğünü belirten Şahin, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Şahin, son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin fındık bitkisinin erken uyanma sürecine girmesine neden olduğunu ifade ederek, başta zirai don olmak üzere yaşanabilecek doğal afetlere karşı çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

