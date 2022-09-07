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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

07.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda İ.K'yı gözaltına aldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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