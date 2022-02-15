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Giresunspor Basın Sözcüsü Önal'dan takıma destek çağrısı:

15.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Süper Lig'deki mücadelemizde el ele, omuz omuza daha güçlü yürüyebilmek için, Giresunspor sevdalısı tüm hemşehrilerimizi ve taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyoruz"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, bugünlerde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Giresunspor'un ligde kalıcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncu grubunun verdiği mücadeleye Giresunluların daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Önal, camianın kenetlenmesi çağrısında bulundu.

Önal, Giresunspor'un birlik ve beraberlik sağlandığında başarı yakalayabileceğinin altını çizerek, "Bugünlerde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte çok güçlüyüz. Süper Lig'deki mücadelemizde el ele, omuz omuza daha güçlü yürüyebilmek için, Giresunspor sevdalısı tüm hemşehrilerimizi ve taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübe mali kaynak oluşturmak amacıyla 12 Mart'ta İstanbul'da gece organize edileceğini aktaran Önal, Giresunlulardan etkinliğe yoğun ilgi göstermelerini istedi.

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