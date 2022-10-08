SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?

Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?

08.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 8 Ekim Cumartesi günü Çotanak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi merak edildi. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in öğrencileri maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yaşar Kemal Uğurlu'nun hayatı ve biyografisi...

Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımı tutuyor, nereli ve kaç yaşında?

Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 8 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak heyecan dolu maç için geri sayım sürüyor. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, hangi takımlı? Giresunspor Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Yaşar Kemal Uğurlu

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Kemal Uğurlu, Ankaralı ve 41 yaşındadır.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMLI?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu net olarak bilinmese de sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Uğurlu'nun Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milliler tarih yazıyor! İşte yarı finaldeki rakipMilliler tarih yazıyor! İşte yarı finaldeki rakip
Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!
Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Giresunspor beşiktaş yaşar kemal uğurlu hangi takımlı spor besikta spor toto yaşında maçı spor tot hakemi spor to hakemlik beşiktaş maçını maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir zam daha: 5,41 lira…

Motorine bir zam daha: 5,41 lira…

3 kamu bankasından promosyon hamlesi!

3 kamu bankasından promosyon hamlesi!

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Galatasaray'ın bu transferi Beşiktaş taraftarını çileden çıkartacak

Galatasaray'ın bu transferi Beşiktaş taraftarını çileden çıkartacak

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Neler olmuş neler! Wanda Nara'dan olay itiraflar... "Icardi'nin takım arkadaşı beni stadyumdaki odada sıkıştırdı ve... "

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.