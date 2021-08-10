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Giresunspor'da 2 transfer daha geliyor

10.08.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Giresunspor'da 2 transfer daha geliyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bir santrfor ve kenar oyuncusu daha alacağız" dedi.

Hakan Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri hazırlık maçı sonrası stat çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılport Samsunspor ve Fenerbahçe ile yaptıkları hazırlık maçlarında eksiklerini gördüklerini aktaran Keleş, "Yine 3-4 tane daha hazırda olan transferimiz var imza attırdığımız. Onlar da geldiğinde daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bazı transferleri hazır olmadıkları için Fenerbahçe karşısında oynatamadıklarını dile getiren Keleş, "Bir santrfor ve kenar oyuncusu daha alacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da geldiğinde daha iyi olacağımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Keleş, Fenerbahçe maçının kendileri için bir prova olduğunu da vurgulayarak, "Eksiklerimiz tabii ki var. Oyunumuzu geliştirip, ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor
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