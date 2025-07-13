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Giresunspor’da Cahit Erçevik dönemi!

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Giresunspor’da teknik direktörlük görevine Cahit Erçevik getirildi.

Giresunspor’da Cahit Erçevik dönemi!

Giresunspor teknik direktörlük görevi için Cahit Erçevik ile anlaşmaya vardı. Giresunspor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Eltuğral, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Cahit Erçevik hocamız bugün itibarıyla teknik direktörümüz olarak görevine başladı. Tecrübeli, disiplinli, başarılı ve işinin ehli bir teknik adam. Hedeflerimiz doğrultusunda kendisiyle anlaştık ve çalışmalarımıza başladık. Giresunspor’umuzu yeniden ayağa kaldırmak için gerek yönetim kurulumuz gerekse teknik heyetimiz gecesini gündüzüne katacak. Çotanak Arma’yı yeniden hak ettiği yere taşıyacağız. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

"GİRESUNSPOR’UN RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Giresunspor’da Cahit Erçevik dönemi! 1

Teknik Direktör Cahit Erçevik ise Giresunspor’un bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Giresunspor gibi köklü bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Camiamız, taraftarımız ve şehrimizle bütünleşerek bu takımı tekrar ayağa kaldırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bugün futbolcu kardeşlerimizle tanıştık, yarından itibaren saha çalışmalarımız başlıyor. Aynı zamanda transfer sürecini de hızla yürüteceğiz. Taraftarlarımız bize güvensin. 2025-2026 sezonu Giresunspor için yeniden yükselişin başlangıcı olacak" diye konuştu.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Giresunspor
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