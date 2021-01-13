Giresunspor’da devre arası transfer yapılmayacak

TFF 1. Lig’de iyi bir grafik çizen Giresunspor, finansal olarak zorlu günler geçirirken ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamayı başardı. Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle devre arası transfer yapmayacaklarını bildirdi. Ayrıca transfer yapılabilmesi için yaklaşık 6 milyon liralık bir ödemenin yapılması gerektiğini aktardı.

Başta Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet olmak üzere yönetim kurulunun takıma destek bulmak amacıyla görüşmelere devam ettiğini belirten Karademir, "Başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız maddi olarak verebileceğimiz desteklerin sonuna geldik. Artık bu noktadan sonra iş adamlarımızdan, şahıslardan ve kurumlardan gerçekten destek görmemiz gerekiyor. Herkes maç izlerken takım şampiyonluğa gittiğini belirtiyor ve sokaklardan güzel geri dönüşler oluyor. Ama bir iş adamı da çıkıp bu formanın arkası boş ben buraya reklam vereyim demiyor. Bu konuda geri dönüş alamıyoruz” dedi.