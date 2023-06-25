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Giresunspor'da sezon başlamadan ayrılık! İrfan Buz'a veda edildi...

25.06.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kazanmasına rağmen 1. Lig'e düşen Giresunspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeşil - beyazlılarda teknik direktör İrfan Buz ile yollar resmen ayrıldı.

Giresunspor'da sezon başlamadan ayrılık! İrfan Buz'a veda edildi...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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56 yaşındaki teknik adam sezonun son haftalarına doğru göreve geldiği Giresunspor'un başında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Buz, 2.00 puan ortalaması yakaladı.


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