Giresunspor Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, AA muhabirine, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin, ligin güzide takımlarından biri olduğunu belirten Önal, "Biz aradığımız başarıyı inşallah Fenerbahçe maçında bulmayı düşünüyoruz. Oyuncularımız buna her anlamda hazırlar. Bence çok sürpriz durum oluşacaktır. Galatasaray da Alanyaspor maçında aynısını yaşadı. Sonuçta hepimiz aynı ligde oynuyoruz. Güzel bir başarı ile inşallah Fenerbahçe maçından galibiyetle çıkacağız." dedi.

Önal, 5 haftada alınan bir puan nedeniyle bazı kesimlerin teknik direktör Hakan Keleş'e yönelik eleştirilerine değinerek, şöyle devam etti:

"Hakan hoca takımı alt ligden alıp Süper Lig'e çıkartmıştır. Kendisine saygımız sonsuz. Teşekkürü hak eden bir hoca. Kendisini ispatlamış bir hoca. 44 yıllık hasreti gideren hocadır. 4-5 maçta harcanacak bir hoca değil. Başımızın üstünde yeri var. Bu konudaki eleştirileri kesinlikle dikkate almıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen bir grup futbolcuyu tasarlayarak bir takım oluşturmaya çalışıyor. Sonuç olarak bu iş 1-2 haftada olacak işler değil. Oynadığımız oyun ve performanstan memnunuz. Sonuçta birkaç grubun eleştirisiyle harcanacak bir hoca değil. Sonuna kadar Hakan hocanın arkasındayız."

"VAR NEDEN VAR"

Halil İbrahim Önal, son oynanan Aytemiz Alanspor ve İtttifak Holding Konyaspor maçlarında ciddi hatalı hakem ve "Var" kararlarıyla karşılaştıklarını iddia etti.

Giresunspor olarak "VAR" ile ilgili ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2 maçımızda hoşumuza gitmeyen, canımızı çok sıkan hakem kararlarıyla karşılaştık. Anadolu takımı olmamızdan dolayı mı bu şekilde davranılıyor, bilmiyoruz. VAR konusunda ciddi bir problemimiz var. Yani VAR'ın neden var olduğunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz. Bu sadece diğer takımlara mı var, yoksa herkese mi var? İlerleyen zamanlarda aynı problemi yaşayacak mıyız? Hakkımız yenecek mi? Bu konuda tüm Giresunspor camiası endişe duyuyoruz."

Basın sözcüsü Önal, ilk 5 haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak ortaya konan futbolun gelecek için kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Oyuncularımız adapte oldular, uyum problemini hemen hemen kaldırdık gibi. İnşallah ilerleyen maçlarda daha güzel performanslarla iyi oyunumuzu da puana yansıtacağız. Çok büyük iddialarımız ve beklentilerimiz yok. Ama bu ligde devamlı olabilmek için mücadele ediyoruz. Kalan maçlarımızda kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu ligi en iyi puanla bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

