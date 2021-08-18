Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiraladı

Galatasaray'da Van Aanholt'un transfer edilmesi ile 3. yedek konuma geçen Emre Taşdemir Giresunpor'a transfer oluyor.

Hürriyet'in haberine göre, Emre Taşdemir, Oğulcan transferi esnasında Rize'ye önerildi ancak oyuncu Giresun'a gitmeye karar verdi. Yıldız oyuncu 1 yıllığına karadeniz ekibine kiralandı.

"EMRE TAŞDEMİR'İ İSTİYORUZ"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçtiğimiz gün AA'ya yaptığı açıklamada, "İki kenar oyuncusuyla anlaşacağız, bir de acil sol bek ihtiyacımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro olmuş oluruz, transferi bitirmiş oluruz. Emre Taşdemir'i istiyoruz, ilgilendik ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Onlar da çözülüyor herhalde. Büyük bir ihtimalle bir kaç gün içerisinde aramıza katılır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



