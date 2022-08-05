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Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı

05.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı

Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor kaleci

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