Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından 4 gün izin verilen takımın, ligde 7. haftayı bay geçeceği hatırlatıldı.

Milli maçlar nedeniyle de sezona ara verileceği aktarılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Spor Toto Süper Lig'e verilecek milli arayı değerlendirmek amacıyla 15-25 Eylül tarihlerinde Kayseri Library Otel'de 10 günlük kamp gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz