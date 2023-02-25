Giresunspor Kayserispor maçının hakemi Ali Şansalan kimdir? Hakem Ali Şansalan hangi takımlı?

Giresunspor Kayserispor maçının hakemi Ali Şansalan 25 Şubat 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı Giresunspor Kayserispor maçı saat 19.00'da oynanacak. İşte, Ali Şansalanhakkında merak edilenler...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

GİRESUNSOR KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin spor kamuoyunda net bir bilgi yer almasa da Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

