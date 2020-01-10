Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Milinkovic ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.
(AA)
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