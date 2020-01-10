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  4. Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti

Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Sırp orta saha oyuncusu Marko Milinkovic'i renklerine bağladı.

Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Milinkovic ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.

(AA)

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