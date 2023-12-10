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Giresunspor teknik direktörü canlı yayında ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi! ''Lütfen bizi kurtarın''

10.12.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, gözleri dolarak, "Bu takımı 1. Lig’e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Lütfen yalvarıyorum bu takıma sahip çıkın. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum” dedi.

Giresunspor teknik direktörü canlı yayında ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi! ''Lütfen bizi kurtarın''

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci duygulandı.

"LÜTFEN SİYASİLER BİZE YARDIM EDİN"

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Gözleri dolan teknik adam, “Maçın geneline baktığımız zaman herhalde puan durumundaki yerlerimizi Sakarya ile değiştirmemiz lazım, oynadığımız futbola göre. Kadromuz çok kısıtlı, Sakaryaspor’u tebrik ediyorum. Giresunspor’un buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum. Bu takımı 1. Lig’e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Erzurum deplasmanına giderken kaza yaptık, otobüsümüz takla attı, ölümden döndük. Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun’daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transferin açılması için lütfen siyasiler bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum. Giresunspor, Giresun’un bir markasıdır. Bundan başka Giresun’umuzun tutar bir yeri yok, sadece marka” dedi.

“TAKIMI KURTARALIM, ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

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Birinci, “Emin olun Giresun’daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum” diyerek gözü yaşlı bir şekilde basın toplantısından ayrıldı.

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