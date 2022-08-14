YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da, Galatasaray karşısında alınan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor

Giresunspor'da, Galatasaray karşısında alınan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor

14.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Asbaşkanı Zafer Olgun: -"Kazanmak için oynadık, akıllı mücadele ettik. Teknik heyetin ve futbolcularımızın emeğine sağlık, çok mutluyuz"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Zafer Olgun, Galatasaray karşısında kazanmak için oynadıklarını ve akıllı mücadele ettiklerini söyledi.

Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı geçen sezon da deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardıklarını ve galibiyeti Giresun halkına armağan ettiklerini belirtti.

Galatasaray karşısında üst üste iki dış saha maçında da sahadan galip ayrılarak tarihi bir başarıya imza attıklarına değinen Olgun,"İstanbul deplasmanına 3 puan almak için gitmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık ve 3 puan alacağımıza inanıyorduk. Kazanmak için oynadık ve akıllı mücadele ettik. Teknik heyetin ve futbolcularımızın emeğine sağlık, çok mutluyuz." dedi.

Asbaşkan Olgun, Galatasaray galibiyetiyle bu sezon ilk 3 puanı kazandıklarına işaret ederek, "Süper Lig'de ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Bu dönem daha büyük hedeflerimiz var. Ligde daha üst sıralara tırmanmak arzumuz. İyi bir takımımız var. Bunu ilk iki haftada oynanan oyun ve Galatasaray maçında aldığımız galibiyetle gösterdik. Giresunspor, bu sezon da lige renk katacak, alacağı başarılı sonuçlarla adından söz ettirecektir." diye konuştu.

Olgun, misafirperverliklerinden dolayı da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendiGiresun'da "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma töreninde konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma töreninde konuştu:
Belçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman olduBelçikalı genç kız, Afyonkarahisar'da Müslüman oldu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray

Giresun Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:28
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:35
Yatsı
21:05
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.