Giresunsporlu yönetici Akgün, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, lider Trabzonspor'la dün deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları 22. hafta maçında alınan sonucun kendileri için kötü olmadığını söyledi.
Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekip karşısında etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Öne geçtik ancak skoru koruyamadık. Yine de Trabzonspor karşısında alınan 1 puan bizim açımızdan önemli." diye konuştu.
Ligin 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Aytemiz Alanspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz