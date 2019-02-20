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Giriş seviyesine uygun yeni bir yongaset geliştirdi

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TEKNOLOJİ  | 20.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Android cephesinin yongaseti patronu Qualcomm, Android Go’lu giriş seviyesi telefonlar için özel bir yongaseti tasarlıyor. Kendi sınıfını oluşturacak olan model QM215 olarak anılıyor.

Giriş seviyesine uygun yeni bir yongaset geliştirdi

Google’ın uygun fiyatlı telefonlar için tasarladığı “hafif” işletim sistemi Android Go, bir süredir farklı şirketler tarafından giriş seviyesi modellerde değerlendiriliyor.

Kullanıcılar da bu versiyon, normal versiyona kıyasla daha seri çalıştığı için memnun gözüküyorlar. Görünüşe göre Qualcomm ise Android Go’ya artan ilgiyi farklı şekilde değerlendiriyor.
Giriş seviyesine uygun bir yongaseti, QM215
Gün yüzüne çıkan yeni bilgilere göre Qualcomm, Snapdragon ailesine dahil etmeyeceği yeni bir çipset üzerinde çalışıyor. Açılımı Qualcomm Mobile 215 olan QM215 çipseti, Snapdragon 410-425‘le benzer özellikler taşıyacak. İlk duyumlara göre 8 çekirdekli bir işlemci tercih edilecek ve çekirdekler 1.3 GHz saat hızında çalışacak. Grafik biriminin ise 650 MHz‘de çalışacağı düşünülüyor.

Söylentilere göre Qualcomm bu yongasetini, 1/2 GB LPDDR3 RAM’li sistemlerle beraber test ediyor. Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde QM215’in daha çok Android Go‘lu  telefonlarda kullanılacağı ihtimali kuvvetlenmiş oluyor. Fakat elbette Android Go’lu olmayan diğer giriş seviyesi telefonlarda da boy gösterebilir.

Yongasetinin çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi basına sızdırılmış değil. Yine de testler hala sürdüğünü hatırlatmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Qualcomm android

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