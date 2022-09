Girişimciler ve yatırımcılar, TİM-TEB Girişim Evi etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde Anadolu'nun farklı illerindeki TİM-TEB Girişim Evleri, bulunduğu illerde yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosisteminin farklı kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yapan TİM-TEB Girişim Evleri'nde yatırım arayan girişimciler, yatırımcı ve kurumsal firmalarla Demo Day etkinliklerinde bir araya geliyor. Bu etkinliklerin sonuncusu ise 15 Eylül'de İzmir, Denizli, Antalya, Ankara ve Edirne illerinden girişimcilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TİM-TEB Girişim Evleri ile ABD Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleştirilen Academy for Women (AWE) programına dahil olan yazılım, elektronik, oyun teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, lojistik, yapay zeka, su altı teknolojileri, sağlık ve biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin yer aldığı etkinliğe, TEB, TİM ve ABD Büyükelçiliği yöneticilerinin yanı sıra girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren kurum temsilcileri de katıldı.

TİM-TEB Girişim Evleri'nde verilen programlardan olan Start Up, Level Up ve Green Up programlarından mezun olan 10, Academy for Women (AWE) programından ise 5 mezun girişimci etkinlikte sunum yaptı. Etkinliğe katılan girişimler arasında Arcanor, Simovate, Ne Ekersen, Sercair, Madrooster, Arkerobox, Enqura Bilgi Teknolojileri, Inooster, İletmen, Pax Animi Games, Arya AI, Arvantek, Searover, Hamata, ConectoHub, Hekimanne ve Alaras Sağlık yer aldı.

- "Girişimcilere her konuda yol gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, TEB olarak, 2013 yılında hayata geçirdikleri TEB Girişim Bankacılığı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını aktardı.

TEB Girişim Bankacılığı ile yenilikçi ve katma değerli teknoloji firmalarının güçlü ve sağlam yapılara dönüşebilmeleri için destek olduklarını belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Finansal desteklerimizin yanı sıra girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyoruz. Bu doğrultuda, girişimcilerin farklı ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 2013'te Girişim Evimizi açtık, ardından TİM ile iş birliği yaparak bu konseptimizi Anadolu'ya taşıdık. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin olmak üzere 7 farklı ilde TİM-TEB Girişim Evi bulunuyor.

TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilerimize hızlandırma programlarımızla danışmanlık ve mentorluk sağlanması, projelerin tanıtılması, rekabetçi yapıya kavuşmaları, global pazarlara açılım, potansiyel müşteri ve yatırımcılar ile network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek veriyoruz. Bununla birlikte ekosistemdeki büyük kapasitemiz ve tüm taraflarla olan güçlü iş birliklerimiz sayesinde hem kamu hem de özel yatırım gruplarıyla girişimcilerimizi bir araya getiriyoruz. Farklı illerden ağırladığımız girişimcilerimizle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde de bunu hedefledik. Bizimle birlikte olan girişimcilerimize ve tüm misafirlerimize katılımları için teşekkür ederiz."