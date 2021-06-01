Giroud transferinde son durum! İtalyanlar açıkladı...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea’de forma giyen ve Fenerbahçe’nin de transfer gündemine gelen Olivier Giroud ile ilgili son durumu İtalyan basını duyurdu. Giroud, Milan ile anlaştı mı? Detaylar haberde…

GİROUD ADIM ADIM MİLAN'A

Chelsea’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Olivier Giroud’nun yeni adresinin Milan olacağı konuşuluyor.

MİLAN TRANSFERDE CİDDİ

Gazeteci Fabrizio Romano, Milan’ın Fransız golcü Giroud’nun transferinde ciddi bir alıcı olduğunu yazdı.

KAÇ YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Giroud, 2 yıllık kontrat ve yıllık 3.5 milyon Euro talep ediyor. Milan’ın yakın zamanda Giroud ile ilgili resmi açıklamayı yapmaya hazır olduğu iddia edildi.

GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 28 maça çıkan Giroud, 13 gol attı. Futbolcu geçen sene 25 maçta 10 gol 1 asistlik katkı yapmıştı. Giroud, Arsenal, Montpellier, Tours, Grenoble, Istres ekiplerinde de oynamıştı. Giroud, Frans Milli Takımı formasıyla da 97 maçta 39 kez fileleri havalandırdı.



